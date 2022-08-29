"محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني" يزور كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة‎‎

وأكد الدكتور الفهيد في مستهل زياراته، ما يشهده قطاع التدريب من نهضة شاملة من قِبَل ولاة الأمر من خلال نشر الكليات التقنية هو نتيجة لذلك الاهتمام؛ مشيرًا إلى أهمية العمل على تطوير الكوادر المهنية وتطوير مهاراتهم وفق احتياجات وتطورات سوق العمل؛ وهو ما يمثل إحدى الاستراتيجيات التي تعمل عليها المؤسسة.