"محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني" يزور كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة‎‎

زار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد اليوم الاثنين الموافق 2- 2- 1444هـ كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة. وكان في استقباله عميد الكلية المهندس خالد بن مسفر الغامدي، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام التدريبية، ومديرو الإدارات.
وقام الفهيد، بجولة في مرافق الكلية، واطلع على سير العملية التدريبية بالكلية ومدى الجاهزية، وعلى هامش الزيارة عقد اجتماعًا مع مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني، ومدير عام التجهيزات بالمؤسسة ومدير عام التشغيل.
وأكد الدكتور الفهيد في مستهل زياراته، ما يشهده قطاع التدريب من نهضة شاملة من قِبَل ولاة الأمر من خلال نشر الكليات التقنية هو نتيجة لذلك الاهتمام؛ مشيرًا إلى أهمية العمل على تطوير الكوادر المهنية وتطوير مهاراتهم وفق احتياجات وتطورات سوق العمل؛ وهو ما يمثل إحدى الاستراتيجيات التي تعمل عليها المؤسسة.
من جانبه قدّم عميد كلية اتصالات جدة المهندس خالد الغامدي شرحًا لأهم إنجازات وخدمات الكلية، والدور الذي تسعى الكلية لتحقيقه من خلال الجودة والرفع من مستوى تأهيل عناصر العملية التدريبية لدعم جودة التدريب.
ولفت "الغامدي" إلى أن الكلية تركز على أنظمة تدريب رائدة تراعي فيها الالتزام بالمعايير الدولية المقبولة في مؤسسات التدريب؛ مشيرًا إلى أن توجيهات الفهيد لنا ستكون دافعًا نحو السعي إلى تحقيق المزيد من الالتزام في مجال تجويد العملية التدريبية والإدارية وخدمة المجتمع.