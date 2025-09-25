«بسمة حياة» تحتفل باليوم الوطني الـ95 مع أطفال السرطان في الدمام

وأوضح مدير إدارة البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، صالح بن محمد الشمراني، أن المؤسسة تحرص من خلال برنامج بسمة حياة على إقامة احتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في قاعة بسمة حياة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بمشاركة الأطفال المصابين، انطلاقًا من أهداف البرنامج التي تركز على الجوانب الترفيهية وإدخال الفرح والسرور في نفوس الأطفال المرضى والمنوّمين، إضافة إلى تقديم الدعم المعنوي لهم وبث روح الأمل في نفوسهم.