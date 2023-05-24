"السديري" يدشن المعرض التقني والمهني بـ "تقنية البنات" في الدوادمي

دشن محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري المعرض التقني والمهني بالكلية التقنية للبنات بالدوادمي، بحضور نائب مدير إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المهندس عمر العبيد، وعميد الكلية التقنية للبنين بالدوادمي المهندس سعود العتيبي، وعددٍ من قيادات القطاعات الحكومية وشركاء النجاح.

واطلع "السديري" على العروض المرئية للمشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها من جانب طالبات الكلية، ومشروعات المتدربات بقسم الدعم الفني، واستمع إلى عرض لقصص نجاح ومشروعات الخريجات القائمة في سوق العمل.

وصرحت عميدة الكلية دعاء البلادي بأن المعرض يهدف إلى تعريف المجتمع بالكلية وتخصصاتها التقنية والمهنية من خلال عرض مخرجات التدريب.

وأشارت" البلادي" إلى أنه تم تقديم العديد من الاستشارات والخدمات التقنية والتجميلية، إضافة إلى تفعيل ركن نادي الموهبة والابتكار وكذلك إقامة ورش عمل تخصصية على مدى يومين من تدشين المعرض.