"الرحيلي" يقف على مراحل العمل بمشروعات بلديتي "المويه وظلم"

قام أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي بجولة تفقدية لسير العمل بالمشروعات التنموية والتطويرية لبلديتي المويه وظلم، ضمن برنامج جولاته للبلديات المرتبطة بالأمانة "10 بلديات" رافقه في الجولة الوكلاء والمختصون.
واجتمع أمين الطائف مع رئيس بلدية ظلم المهندس فيصل الثبيتي والمسؤولين بالبلدية، وبحث معهم متطلبات تدعيم الخدمات البلدية بالمركز، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي وتحقيق توجيهات الحكومة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بتوفير كل ما من شأنه راحة المواطنين والتيسير عليهم، والتمشي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق أهداف جودة الحياة للسكان.
كما زار محافظ المويه محمد السبيعي بحضور وأعضاء المجلس المحلي والمختصين من الأمانة وشرح آليات تعزيز الخدمات البلدية بالمحافظة، والأهداف التنموية التي حددتها الأمانة لتطوير الخدمات بالمحافظة، وخطط وبرامج العمل للمرحلة المقبلة، وأهاب بضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالفعل التنموي لضمان نجاح سائر الأعمال لخدمة المواطنين والمقيمين.
فيما التقى في جولته أهالي محافظة المويه في مقر البلدية، واستمع إلى احتياجات ومطالب المحافظة من الخدمات البلدية، وأكد اهتمام القيادة الرشيدة بتذليل كل ما من شأنه إيصال الخدمات لجميع المواقع للتيسير على الأهالي وراحتهم، مشيرًا إلى ما تشهده المحافظة من نهضة تنموية في هذا العهد الزاهر خصوصًا في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني، كما استعرض معهم الجهود البلدية خلال الفترة الماضية، والمشروعات المنفذة، مبينًا السعي إلى تنفيذ المزيد من المشروعات، مؤكدًا أن هناك توجهًا للتكامل مع القطاع الخاص وإفساح الفرصة لمشاركة فعّالة لرجال الأعمال لتنفيذ المزيد من الأعمال والاستثمارات التي تخدم المحافظة وقاطنيها.
كما بحث مع رئيس بلدية المويه مقرن بن سعد السريح والمختصين مراحل العمل المنجزة لسائر المشروعات المعتمدة والجارية، وشدد على سرعة إنجازها حتى يستفيد الأهالي من عطاءات التنمية، كما استمع إلى الأعمال المنجزة لمعالجة التشوه البصري بالمحافظة وتحسين المشهد الحضري، وطالب بضرورة الاهتمام بالارتقاء بجودة الحياة.