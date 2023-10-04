"الرحيلي" يقف على مراحل العمل بمشروعات بلديتي "المويه وظلم"

فيما التقى في جولته أهالي محافظة المويه في مقر البلدية، واستمع إلى احتياجات ومطالب المحافظة من الخدمات البلدية، وأكد اهتمام القيادة الرشيدة بتذليل كل ما من شأنه إيصال الخدمات لجميع المواقع للتيسير على الأهالي وراحتهم، مشيرًا إلى ما تشهده المحافظة من نهضة تنموية في هذا العهد الزاهر خصوصًا في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني، كما استعرض معهم الجهود البلدية خلال الفترة الماضية، والمشروعات المنفذة، مبينًا السعي إلى تنفيذ المزيد من المشروعات، مؤكدًا أن هناك توجهًا للتكامل مع القطاع الخاص وإفساح الفرصة لمشاركة فعّالة لرجال الأعمال لتنفيذ المزيد من الأعمال والاستثمارات التي تخدم المحافظة وقاطنيها.