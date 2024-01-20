نائب أمير مكة يبدأ أولى زياراته لمحافظات المنطقة

وتأتي تلك الزيارات التي تبدأ بمحافظات الليث، وتمرُّ بالقنفذة وأضم والعرضيات، بهدف الوقوف عن كثب على مشاريع التنمية، وترؤس اجتماعات المجالس المحلية التي يتخللها استعراض جوانب التنمية في تلك المحافظات، إضافة إلى اللقاءات المباشرة بأهالي المحافظات، والاستماع لمطالبهم، وتلمُّس احتياجاتهم.