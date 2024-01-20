نائب أمير مكة يبدأ أولى زياراته لمحافظات المنطقة

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وبتكليف من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يبدأ نائب أمير المنطقة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، أولى زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة.
وتأتي تلك الزيارات التي تبدأ بمحافظات الليث، وتمرُّ بالقنفذة وأضم والعرضيات، بهدف الوقوف عن كثب على مشاريع التنمية، وترؤس اجتماعات المجالس المحلية التي يتخللها استعراض جوانب التنمية في تلك المحافظات، إضافة إلى اللقاءات المباشرة بأهالي المحافظات، والاستماع لمطالبهم، وتلمُّس احتياجاتهم.
ويرافق نائب أمير المنطقة خلال هذه الزيارات مديرو الإدارات الحكومية في المنطقة؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.