محافظ شقراء يفتتح مهرجان التمور الثالث.. ويستمع للمزارعين المشاركين فيه

افتتح محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي فعاليات مهرجان التمور الثالث بمحافظة شقراء بحضور رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء محمد بن عبدالله أباحسين ومساعد مدير التعليم الدكتور عبيد سعود الحمادي ورئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني وعددٍ من مديري مكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض.
وقام محافظ شقراء بجولة في المعرض المقام بهذه المناسبة والذي يضم ركنًا لوزارة البيئة يقوم بالتوعية الزراعية والإرشاد الزراعي وتوزيع عددٍ من شتلات الزهور والنباتات المنزلية لزوار المهرجان ثم زار ركن جامعة شقراء الذي يقدم فيه طلاب الجامعة المتميزون الخدمات الطبية والإسعافات الأولية والإرشادات الصحية ويقدم للزوار نبذة عن الجامعة والتخصصات التعليمية فيها كما يقدم خدمة الإرشاد الأكاديمي لطلاب الجامعة وأولياء أمورهم.
كما شملت الجولة ركن إدارة التعليم الذي يقدم خدمات التطوع والتسجيل في منصة التطوع للطلاب والطالبات، واستعرض محافظ شقراء وضيوف المهرجان الخدمات التي يقدمها بنك التنمية الزراعي للمزارعين، والخدمات التي يقدمها مستشفى شقراء من الكشف عن العلامات الحيوية لزوار المهرجان وتطعيمات الإنفلونزا الموسمية.
وتجول الجميع في أركان المهرجان الذي يُقام في المركز الحضاري في مخطط الجبل بمحافظة شقراء أكثر من 50 مشاركًا بهدف تسويق منتجات النخيل وتطوير زراعتها والصناعات التحويلية التي تزخر بها المنطقة، ويضم المعرض 17 مزرعة مشاركة و9 مؤسسات لتسويق التمور وثلاثة مصانع.
واستمع محافظ شقراء من جميع المزارعين ما تتميز به مزارعهم ووصف لأنواع التمور المتوفرة لديهم وبعض تجاربهم الزراعية وجهودهم التسويقية والتي أتى المهرجان بدوره مكملاً لها.
بعد ذلك تجول محافظ شقراء وضيوف المهرجان في معرض الأسر المنتجة، حيث يشارك في المعرض أكثر من 30 أسرة وعدد من عربات الفود ترك.
وقد أعرب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء محمد أباحسين عن شكره لمحافظ شقراء لرعايته فعاليات مهرجان التمور ، وقال : إن رعاية محافظ شقراء لافتتاح المهرجان تأتي دعمًا منه للمزارعين المشاركين في تسويق منتجات النخيل ودعمًا للزراعة في محافظة شقراء.
كما قدم أباحسين شكره لبلدية شقراء الشريك الإستراتيجي في مهرجان التمور ولجامعة شقراء على المشاركة المميزة والخدمات التي يقدمها جناح الجامعة في المهرجان، ولإدارة التعليم بشقراء على تنفيذ فرص تطوعية للطلاب من خلال المهرجان.
وتستمر فعاليات المهرجان إلى يوم السبت 1444/6/7 ويفتح المعرض أبوابه يوميًا من بعد العصر إلى الساعة العاشرة ليلاً.