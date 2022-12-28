محافظ شقراء يفتتح مهرجان التمور الثالث.. ويستمع للمزارعين المشاركين فيه

وقد أعرب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء محمد أباحسين عن شكره لمحافظ شقراء لرعايته فعاليات مهرجان التمور ، وقال : إن رعاية محافظ شقراء لافتتاح المهرجان تأتي دعمًا منه للمزارعين المشاركين في تسويق منتجات النخيل ودعمًا للزراعة في محافظة شقراء.

كما قدم أباحسين شكره لبلدية شقراء الشريك الإستراتيجي في مهرجان التمور ولجامعة شقراء على المشاركة المميزة والخدمات التي يقدمها جناح الجامعة في المهرجان، ولإدارة التعليم بشقراء على تنفيذ فرص تطوعية للطلاب من خلال المهرجان.