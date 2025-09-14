لجنة شؤون الأسرة بمنطقة الباحة تشارك في فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية بغابة رغدان

وقدّمت اللجنة خلال الفعالية شرحًا تعريفيًا بمهامها والخدمات التي تقدمها للأسرة والمجتمع، كما تم توزيع منشورات توعوية وشروحات مبسطة حول أبرز عمليات الإنقاذ وطرق تقديم الإسعافات الأولية في حالات مثل الغصة، الحروق، النزيف، إلى جانب عرض البوث الخاص باللجنة، الذي تضمن مواد تعريفية وشرحًا مبسطًا لطريقة التواصل مع اللجنة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والبريد الإلكتروني.