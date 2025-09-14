لجنة شؤون الأسرة بمنطقة الباحة تشارك في فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية بغابة رغدان

ضمن جهودها في تعزيز الوعي المجتمعي ونشر الثقافة الصحية، شاركت لجنة شؤون الأسرة بمنطقة الباحة في فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية، والذي أقيم في غابة رغدان، بتنظيم وتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وعدد من الجهات الحكومية والخدمية.
وتهدف هذه المشاركة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية تعلم مهارات الإسعافات الأولية، لما تمثله من عنصر حيوي في إنقاذ الأرواح وتعزيز مفاهيم السلامة العامة داخل المجتمع.
وقدّمت اللجنة خلال الفعالية شرحًا تعريفيًا بمهامها والخدمات التي تقدمها للأسرة والمجتمع، كما تم توزيع منشورات توعوية وشروحات مبسطة حول أبرز عمليات الإنقاذ وطرق تقديم الإسعافات الأولية في حالات مثل الغصة، الحروق، النزيف، إلى جانب عرض البوث الخاص باللجنة، الذي تضمن مواد تعريفية وشرحًا مبسطًا لطريقة التواصل مع اللجنة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والبريد الإلكتروني.
وشهدت الفعالية إقبالًا وتفاعلًا واسعًا من الزوار، حيث تضمنت أركانًا توعوية وتدريبية، قدّم خلالها مختصون تدريبات مباشرة على الإسعافات الأولية، مما ساهم في رفع مستوى المعرفة لدى الحضور بكيفية التصرف في الحالات الطارئة.
من جانبها، أكدت الدكتورة سامية الغامدي، رئيسة لجنة شؤون الأسرة بمنطقة الباحة، أن هذه المشاركة تأتي في إطار رؤية اللجنة لتمكين الأسرة وبناء مجتمع واعٍ ومثقف صحيًا، مشيدةً بالتعاون المثمر بين الجهات المشاركة، والذي أسهم في نجاح الفعالية وتحقيق أهدافها التوعوية والمجتمعية.