"رعاية الأيتام" بجدة تشارك في مبادرة بناء قدرات وتبادل الخبرات مع ٣٩ جمعية بالمملكة

وأكد ناقرو أن هذه المشاركة ستثمر العديد من المكتسبات وسيكون لها دورها في تنمية عدة مهارات في مختلف المسارات التدريبية التي تتبناها المبادرة، ما يسهم في رفع كفاءتنا كعاملين في هذا القطاع الاجتماعي العظيم عملًا وأثرًا، وما ينعكس كذلك على جهودنا وأنشطتنا ومشاريعنا في خدمة أيتام جدة، والمضي بجمعيتنا الرائدة إلى مستويات متقدمة من التميز في إدارتها التنفيذية وتخطيط مشاريعها التنموية.