"رعاية الأيتام" بجدة تشارك في مبادرة بناء قدرات وتبادل الخبرات مع ٣٩ جمعية بالمملكة

تشارك جمعية رعاية الأيتام بجدة المسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 850 في مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة في نسختها السادسة والتي تنظمها جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، بمشاركة 39 جمعية أيتام بالمملكة.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة د.م.محمد ناقرو أن المبادرة تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية جمعيات الأيتام وفرق عملها، ضمن مسارات مهنية محددة، وفق أفضل المواصفات التخصصية من أجل تعميق أثر جمعيات الأيتام وتميزها في المجالات كافة. وذلك عبر سبعة مسارات تخصصية نوعية تم تصميمها بعناية لتتلاءم مع السياق المحلي، معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني ومن مكتب اعتماد عالمي متخصص.
وأكد ناقرو أن هذه المشاركة ستثمر العديد من المكتسبات وسيكون لها دورها في تنمية عدة مهارات في مختلف المسارات التدريبية التي تتبناها المبادرة، ما يسهم في رفع كفاءتنا كعاملين في هذا القطاع الاجتماعي العظيم عملًا وأثرًا، وما ينعكس كذلك على جهودنا وأنشطتنا ومشاريعنا في خدمة أيتام جدة، والمضي بجمعيتنا الرائدة إلى مستويات متقدمة من التميز في إدارتها التنفيذية وتخطيط مشاريعها التنموية.