لتحفيز الإبداع والابتكار.. "أسر التوحد" تستحدث إدارة البحوث والتطوير

من جانب آخر، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود أن استحداث هذه الإدارة يأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة للنهوض بقطاع التوحد في المملكة والتي كان من بينها توقيع اتفاقية إنشاء الصندوق الوقفي الأول من نوعه في المملكة والعالم لخدمة ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم إضافة إلى إنشاء كرسي أبحاث التوحد.