محافظ رجال ألمع يدشن مقر "معك" ويؤكد: الجمعية رافد في دعم الأسرة والمجتمع

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم عرض مرئي عن الجمعية، وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية حسن الشرفي كلمةً أوضح فيها ما تُقَدمه الجمعية من منتجات اجتماعية تأهيلية واستشارية نوعية وبرامج متجددة لبناء الأسرة وتماسكها؛ في إطار الدور المناط بها في تحقيق مستهدفات التحول الوطني من رؤية ٢٠٣٠م.