محافظ رجال ألمع يدشن مقر "معك" ويؤكد: الجمعية رافد في دعم الأسرة والمجتمع

رعى محافظ رجال ألمع الحسن بن عبدالخالق الحفظي حفل تدشين مقر جمعية التنمية الأسرية "معك"، بحضور عدد من رؤساء الدوائر الحكومية والأهلية ورجال الأعمال ووجهاء المحافظة.
بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم عرض مرئي عن الجمعية، وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية حسن الشرفي كلمةً أوضح فيها ما تُقَدمه الجمعية من منتجات اجتماعية تأهيلية واستشارية نوعية وبرامج متجددة لبناء الأسرة وتماسكها؛ في إطار الدور المناط بها في تحقيق مستهدفات التحول الوطني من رؤية ٢٠٣٠م.
وقال الشرفي: "تهدف الجمعية إلى الإرشاد الأسري لتأهيل المقبلين على الزواج، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وإصلاح ذات البين".
وقدّم شكره لأعضاء الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية. كما قدّم محافظ رجال ألمع " الحفظي" في ختام الحفل دروعاً للداعمين والإعلاميين وفرق العمل المشاركة.