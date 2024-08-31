بالفل والورد.. "تعليم جازان" تستقبل معلمي ومعلمات الصين

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم السبت، بالفل والورد، معلمي ومعلمات الصين، الذين ستنطلق مهام عملهم في تدريس مادة اللغة الصينية، بعدد من مدارس التعليم العام بالمنطقة، خلال العام الدراسي الحالي 1446هـ.
وقالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان: إن ذلك ضمن المشروع الوطني والاستراتيجي لتعليم الطلاب والطالبات، مادة اللغة الصينية في ست إدارات تعليمية على مستوى المملكة، تشمل: "الرياض، وينبع، والشرقية، وجدة، وجازان، وتبوك".
وأضافت أن ذلك لتمكين طلبة الإدارات التعليمية المستهدفة من تعلم اللغة الصينية، ابتداء من الصف الأول المتوسط مع بداية العام الحالي 1446هـ- 2024م، في إطار تعزيز تعليم اللغة الصينية بمدارس التعليم العام؛ مما يعكس عمق التعاون التعليمي والثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.
وأكدت الإدارة العامة للتعليم بجازان، عزمها تنفيذ برنامج تهيئة للمساعدة في اندماج المعلمين والمعلمات الصينيين والصينيات في بيئة العمل بمدارس المنطقة.
يُذكر أن وزارة التعليم، نظمت لقاءً تعريفيًّا بالمعلمين والمعلمات القادمين من جمهورية الصين الشعبية، ضمن برنامج متكامل؛ لإطلاعهم على مهامهم خلال العام الدراسي الحالي.
وتَضَمن اللقاءُ التعريفي الذي امتدت فعالياته على مدى أسبوع، عددًا من ورش العمل؛ لتعريف المعلمين والمعلمات الجدد بنظام التعليم في المملكة، وتنظيم زيارات ميدانية لأهم المعالم الثقافية والحضارية، إلى جانب فعاليات خاصة للتعريف بالثقافة السعودية، بالتعاون مع المشروع الوطني "سلام" للتواصل الحضاري، إضافة إلى جولات سياحية متعددة.
وعبّر المعلمون والمعلمات من دولة الصين، عن سعادتهم على حسن الاستقبال وتواجدهم في منطقة جازان، منوهين بعمق العلاقة بين البلدين الصديقين.