بالفل والورد.. "تعليم جازان" تستقبل معلمي ومعلمات الصين

وتَضَمن اللقاءُ التعريفي الذي امتدت فعالياته على مدى أسبوع، عددًا من ورش العمل؛ لتعريف المعلمين والمعلمات الجدد بنظام التعليم في المملكة، وتنظيم زيارات ميدانية لأهم المعالم الثقافية والحضارية، إلى جانب فعاليات خاصة للتعريف بالثقافة السعودية، بالتعاون مع المشروع الوطني "سلام" للتواصل الحضاري، إضافة إلى جولات سياحية متعددة.