مُحافظ الأفلاج يشيد بجهود "الكشافة" في تعزيز وتشجيع العمل التطوعي

استقبل محافظ الأفلاج الدكتور أحمد بن سعيد العلم، في ديوان المحافظة اليوم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وعددًا من مفوضي أمانة الجمعية.