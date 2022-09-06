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مُحافظ الأفلاج يشيد بجهود "الكشافة" في تعزيز وتشجيع العمل التطوعي

استقبل "الفهد" وأثنى على إشراك الجمعية الشباب من أجل تعزيز الانتماء
أحمد العلم يستقبل عبدالله الفهد بديوان محافظة الأفلاج
أحمد العلم يستقبل عبدالله الفهد بديوان محافظة الأفلاج
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استقبل محافظ الأفلاج الدكتور أحمد بن سعيد العلم، في ديوان المحافظة اليوم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وعددًا من مفوضي أمانة الجمعية.

وقدم "الفهد" خلال الاستقبال الشكر لمحافظ الأفلاج على اهتمامه ومتابعته للعمل الكشفي في المحافظة، كما أثنى على الحضور القوي والفاعل للكشافة والقيادات الكشفية وفتيات الكشافة، والرواد بالمحافظة في مختلف المناسبات المحلية والمركزية من كل القطاعات.

ومن جهة أخرى، بارك المحافظ جهود جمعية الكشافة في تعزيز وتشجيع العمل التطوعي، وأشاد بدورها وإشراكها الشباب من أجل تعزيز الانتماء، وتنمية قدرات الكشافة المهارية والشخصية والعلمية والعملية والمعرفية لتمكينهم من القيام بدور فعّال في مجتمعاتهم.

محافظ الأفلاج
جمعية الكشافة العربية السعودية
أحمد العلم
عبدالله الفهد
نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية

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