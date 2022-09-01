أمير الرياض بالنيابة يطلع على تقرير جمعية لأجلهم

وفي نهاية اللقاء قدم الأمير فيصل بن عبد الرحمن شكره وتقديره لأمير المنطقة بالنيابة على الاستقبال وعلى دعمه المتواصل للمنظمات غير الربحية في المنطقة في سبيل تحقيق رسالتها الإنسانية في خدمة الوطن والمساهمة في التنمية الاجتماعية.