أمير الرياض بالنيابة يطلع على تقرير جمعية لأجلهم

استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بالإمارة، الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن فرحان آل سعود،الرئيس التنفيذي لجمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقدم الرئيس التنفيذي للجمعية عرضًا يشتمل التقرير السنوي لعام 2021، وأنشطة ومخرجات الجمعية المتنوعة والتعريف بخدماتها لذوي الإعاقة، والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الدمج الاجتماعي والتمكين المهني وجودة الحياة للمستفيدين.
وفي نهاية اللقاء قدم الأمير فيصل بن عبد الرحمن شكره وتقديره لأمير المنطقة بالنيابة على الاستقبال وعلى دعمه المتواصل للمنظمات غير الربحية في المنطقة في سبيل تحقيق رسالتها الإنسانية في خدمة الوطن والمساهمة في التنمية الاجتماعية.