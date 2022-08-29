بحضور 300 متدرب .." تقنية صامطة" تقيم البرنامج التقني للمستجدين

أقامت الكلية التقنية بمحافظة صامطة يوم أمس، برنامج يوم المتدرب التقني للمتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول لهذا العام 1444 هـ والبالغ عددهم "300 " متدرب ، وذلك على مسرح الكلية.
وألقى عميد الكلية التقنية بصامطة محمد بن حسين طليس كلمة رحب فيها بالمتدربين الجدد، وحثهم على الاجتهاد من أول يوم تدريبي والاستفادة المثلى من تجهيزات وإمكانات الكلية، مبرزًا دور الوكالة في خدمة المتدربين، داعيًا المتدربين الاستفادة من هذه الإمكانات وتضافر الجهود والتعاون التام بما يُسهم في بناء نهضة شاملة بسواعد تقنية وطنية.
وتحدث مدير القبول والتسجيل بالكلية خالد عريشي عن أبرز الخدمات المقدمة للمتدربين المنتسبين للكلية، والتعريف بساعات التسجيل والجداول ورفع المعدل والانسحاب الفصلي وغيرها من المصطلحات التدريبية المهمة.
وقال مدير التوجيه والإرشاد بالكلية تحدث فيها عن التحول للفصول التدريبية الثلاثة موضحًا أهمية التحول والأسئلة الشائعة لدى المتدربين حول ذلك.
واختتم اللقاء بكلمة لوكيل شؤون المتدربين المهندس حسن معجمي عن نظام رايات وعن الخدمات الإلكترونية التي ممكن يستفيد منها المتدرب دون الرجوع لمكاتب المدربين أو مكتب خدمات المتدربين، مؤكدًا أهمية التزام المتدرب بنظام التدريب والتقويم، والانضباطية في الحضور للورش والمعامل والتقيد بالزي الرسمي الموحد.
يُشار إلى أن عدد المقبولين خلال الفصل التدريبي الأول " 300" متدرب منهم 72 متدربًا في تخصص المحاسبة و70 متدربًا في تخصص التقنية الإلكترونية، فيما بلغ عدد المتدربين في تخصص أنظمة شبكات الحاسب الآلي 40 متدربًا وعدد المتدربين بتخصص قسم التشييد " معماري - مساحة - مدني 122 متدربًا".