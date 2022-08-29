بحضور 300 متدرب .." تقنية صامطة" تقيم البرنامج التقني للمستجدين

وألقى عميد الكلية التقنية بصامطة محمد بن حسين طليس كلمة رحب فيها بالمتدربين الجدد، وحثهم على الاجتهاد من أول يوم تدريبي والاستفادة المثلى من تجهيزات وإمكانات الكلية، مبرزًا دور الوكالة في خدمة المتدربين، داعيًا المتدربين الاستفادة من هذه الإمكانات وتضافر الجهود والتعاون التام بما يُسهم في بناء نهضة شاملة بسواعد تقنية وطنية.