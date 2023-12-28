تعليم محايل عسير يكرّم "الغريدي" لحصولها على المركز الأول لمسابقتي درعي فرسان الطاقة

وتابعت: ما نراه اليوم من حرص على تنفيذ الأنشطة والمشاركة في مختلف المجالات ما انعكس أثره على بناتنا الطالبات فهاهن بتن يحققن مراكز متقدمة ومن خلال هذا الاحتفاء نكرّم اليوم الطالبة سحايب الغريدي التي شاركت في المخيم الكشفي للطاقة المتجددة بمدينة الجوف حققت وزميلاتها بتعليم عسير المركز الأول لمسابقتي (فرسان الطاقة).