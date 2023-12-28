تعليم محايل عسير يكرّم "الغريدي" لحصولها على المركز الأول لمسابقتي درعي فرسان الطاقة

كرّمت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم محايل فاطمة أحمد أبوشوشة؛ الطالبة سحايب حسن الغريدي لحصولها على درعي فرسان الطاقة (المركز الأول) في المخيم الكشفي للطاقة المتجددة في مدينة الجوف، وذلك في مكتبها اليوم الخميس بحضور رئيسة قسم النشاط الطلابي غاية الناشري ومُشرفة النشاط العلمي صالحة عبدالله مهدي.
وخلال الحفل التكريمي لرائدات النشاط المتميزات، قدمت كل عبارات الشكر والثناء لرئيسة قسم النشاط الطلابي والمشرفات والرائدات لكل ما تحقق من نجاح في عددٍ من الأنشطة المقامة.
وقالت: "إن هذه الأنشطة تتيح للطلاب الفرصة لتحقيق ذواتهم وإشباع رغباتهم وتنمية مهاراتهم وتحسين تحصيلهم الدراسي لأنها تعد ميدانًا تطبيقيًا يمارس فيه الطلاب ما تعلموه وتغذي روح الواقعية وتُسهم بشكل فعّال لتنمية المهارات الخاصة بالتفكير والتطبيق.
وقالت إن المهارات المهنية أصبحت رافدًا للطلاب في مسيرة نجاحهم؛ فالشهادة العلمية باتت اليوم جزءًا من معادلة النجاح الذي لا يكتمل إلا بالمهارات الاحترافية والقدرة على مواكبة المستجدات.
وتابعت: ما نراه اليوم من حرص على تنفيذ الأنشطة والمشاركة في مختلف المجالات ما انعكس أثره على بناتنا الطالبات فهاهن بتن يحققن مراكز متقدمة ومن خلال هذا الاحتفاء نكرّم اليوم الطالبة سحايب الغريدي التي شاركت في المخيم الكشفي للطاقة المتجددة بمدينة الجوف حققت وزميلاتها بتعليم عسير المركز الأول لمسابقتي (فرسان الطاقة).