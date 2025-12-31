جمعية "ابتسم" تقدم أكثر من 39 ألف خدمة علاجية خلال عام 2025

استعرضت جمعية "ابتسم" لطب الأسنان التطوعية بمنطقة مكة المكرمة منجزاتها لعام 2025، مؤكدة استمرارها في تقديم خدمات صحية نوعية تسهم في تعزيز صحة الفم والأسنان، ودعم الفئات الأشد احتياجًا ضمن رسالتها الإنسانية والمجتمعية.
وأوضحت الجمعية أن إجمالي الخدمات العلاجية المقدمة بلغ 39,081 خدمة، استفاد منها 37,991 مستفيدًا، من بينهم 2,369 يتيمًا، إضافة إلى تنفيذ 1,195 عملية تخدير كامل وفق أعلى المعايير الطبية، بإشراف كوادر متخصصة.
كما سجلت الجمعية 8,458.5 ساعة تطوعية، ووفّرت 323 فرصة تطوعية، بمشاركة 1,141 متطوعًا ومتطوعة من الكوادر الطبية والإدارية، ما حقق عائدًا اقتصاديًا يُقدّر بنحو 1,043,490 ريال.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور أيمن بن محمد نوح، أن هذه المنجزات تعكس حجم الدعم الذي تحظى به الجمعية، وتكامل الجهود بين المتطوعين والشركاء، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل على توسيع خدماتها لتشمل شريحة أكبر من المستفيدين.
وقال الدكتور نوح: "ما تحقق في عام 2025 هو ثمرة عمل جماعي وجهود مخلصة من المتطوعين والداعمين، ونسعى في المرحلة المقبلة إلى تطوير البرامج التخصصية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي والتطوعي".
يُذكر أن جمعية "ابتسم" تُعد من الجمعيات الرائدة في مجال طب الأسنان التطوعي، وتسهم ببرامجها ومبادراتها في تحسين جودة الحياة الصحية للمجتمع بمنطقة مكة المكرمة.