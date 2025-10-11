الندوة العالمية تحتفي بتخريج 285 طالبًا وطالبة ضمن برامج التعليم العالي في مختلف التخصصات

وأكدت الندوة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار رسالتها الهادفة إلى رعاية الكفاءات العلمية المتميزة، وتوفير فرص التعليم العالي للطلاب في عدد من الدول، مشيرةً إلى أن إجمالي المستفيدين من المنح الدراسية هذا العام بلغ (1546) طالبًا وطالبة.