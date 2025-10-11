الندوة العالمية تحتفي بتخريج 285 طالبًا وطالبة ضمن برامج التعليم العالي في مختلف التخصصات

احتفت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بتخريج (285) طالبًا وطالبة من المستفيدين من برامجها التعليمية لهذا العام، في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، ضمن مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وذلك امتدادًا لجهودها في دعم التعليم وتمكين الشباب حول العالم.
وأكدت الندوة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار رسالتها الهادفة إلى رعاية الكفاءات العلمية المتميزة، وتوفير فرص التعليم العالي للطلاب في عدد من الدول، مشيرةً إلى أن إجمالي المستفيدين من المنح الدراسية هذا العام بلغ (1546) طالبًا وطالبة.
وأضافت أن هذه الجهود تعكس حرصها المستمر على الاستثمار في التعليم باعتباره من أهم محركات التنمية، وتمكين الشباب من الإسهام في بناء مجتمعاتهم بعلمٍ راسخ ومعرفةٍ رصينة.
واختتمت الندوة بيانها بتقديم التهاني للخريجين والخريجات، متمنيةً لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية، ليكونوا نموذجًا مشرفًا للشباب الطموح في خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.