شاهد.. قبيلة بللحمر السعودية تزفّ شابًّا مصريًّا بتقاليدها الأصيلة

وما أن أعلن "أبو عرفة" عزمَه على زفاف ابنه المهندس عرفة على ابنة عمه، حتى سارع صاحبه وكفيله الذي عدّه صديقًا له خلال تلك العقود، الشيخ محمد بن عوضة بن حمدان، وأبناؤه؛ إلى تقديم ضيافتهم الخاصة مكانًا لإقامة هذا الفرح، ودعوة القبائل المجاورة للاحتفال بالعريس على الطريقة المتعارف عليها بينهم، ولم يكتفوا بذلك، بل قدّموا معوناتهم النقدية والعينية المتعارف عليها بين القبائل؛ عونًا للعريس، ووقفوا صفًّا واحدًا إلى جانب فارس تلك الليلة، واعتبروه واحدًا من أبنائهم لاستقبال المدعوين والترحيب بضيوفه من مختلف القبائل والجنسيات، الذين شاركوه فرحته، وتقديم العود الأزرق والطيب والمشروبات الساخنة لهم.