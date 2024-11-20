"طفولة آمنة" تطلق حملة توعوية بعنوان "هذا حقي" تزامنًا مع يوم الطفل العالمي

في إطار جهودها المتواصلة في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم، تعلن جمعية طفولة آمنة عن إطلاق حملة توعوية جديدة تحت عنوان "هذا حقي"، وذلك بالتزامن مع يوم الطفل العالمي. تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على مفهوم حماية الطفل في المملكة العربية السعودية وحقوق الأطفال المضمونة بموجب القوانين الوطنية.
ستركز الحملة على رفع مستوى الوعي بنظام حماية الطفل، من خلال سلسلة من الفعاليّات والنشاطات التي تستهدف الأطفال وأسرهم والمجتمع بشكل عام. سيكون من بين أهداف الحملة نشر ثقافة التعامل مع الطفل وحقوقه، وتعزيز الرعاية والاحترام تجاه الأطفال في مختلف جوانب الحياة.
علاوة على ذلك، ستعمل الحملة على تعزيز الجهود والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى ضمان حقوق الأطفال، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مما يُسهم في تحقيق حماية شاملة للأطفال.
وأكدت جمعية طفولة آمنة أن الحملة تهدف أيضًا إلى تعزيز الشراكات وتوحيد الجهود بين سائر الأطراف المعنية، لضمان تحقيق أقصى فعاليّة في حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.
ستبدأ الفعاليّات الرسمية للحملة ابتداءً من 20 نوفمبر 2024م، وستستمر حتى يوم الخميس 28 نوفمبر 2024م، حيث ستتضمن بطاقات توعوية وفيديوهات موشن جرافيك تترجم نظام حماية الطفل في المملكة، وفعاليّات ونشاطات تفاعلية، بالإضافة إلى عرض مواد مرئية توعوية على الأطفال وأسرهم.
تدعو جمعية طفولة آمنة جميع أفراد المجتمع للمشاركة في هذه الحملة المهمة والمساهمة في حماية حقوق الأطفال ورفع مستوى الوعي حولها.