"طفولة آمنة" تطلق حملة توعوية بعنوان "هذا حقي" تزامنًا مع يوم الطفل العالمي

علاوة على ذلك، ستعمل الحملة على تعزيز الجهود والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى ضمان حقوق الأطفال، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مما يُسهم في تحقيق حماية شاملة للأطفال.