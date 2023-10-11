جمعية نفسيتي تطلق 24 منصة لتعزيز الصحة النفسية في السعودية

أطلقت جمعية تعزيز الصحة النفسية والسلوكية "نفسيتي"، 24 منصة لتعزيز الصحة النفسية لدى المجتمع السعودي، عبر معرضها الذي نظّمته بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، في البهو الرئيس لمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، تواكباً مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يُقام خلال العام الجاري تحت شعار "الصحة النفسية حق إنساني عالمي".
ويوفر المعرض الذي يُقام بالشراكة بين "نفسيتي" والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود بيئة مثالية لشراكة مستدامة مع طلاب كلية الطب المهتمين بالصحة النفسية، وكذلك الأخصائيين والاستشاريين، ويدفع نحو الاهتمام بالصحة النفسية والوقاية من الأمراض التي تهدد حياة المجتمع، ومواجهة المخاطر التي تؤثر في مستقبل الجيل الجديد، وتعزيز قدرة الأشخاص على التحدي. وأكد رئيس مجلس إدارة "نفسيتي" الدكتور خالد بن عبدالعزيز النويصر، أن المعرض الذي يُقام للتعريف باليوم العالمي للصحة النفسية، يهدف إلى أن يكون منصة توعوية سعودية، جديدة تسهم في تبصير المجتمع نحو أهمية الصحة النفسية كأحد الأساسيات للوصول إلى جودة حياة الفرد والمجتمع، والتوعية بالأمراض النفسية التي تنتشر بشكل كبير نتيجة الضغوط النفسية التي يعانيها العالم، ويدفع المعرض نحو تحقيق شعار منظمة الصحة العالمية لهذا العام بأن تكون "الصحة النفسية حق إنساني عالمي" لكل شخص.
وأكد النويصر، أن جمعية تعزيز الصحة النفسية والسلوكية "نفسيتي" التي تضم كوكبة من أبرز الخبراء والمختصين والشخصيات العامة، تركز على شقين أساسيين، يقوم الأول على الصحة النفسية والسلوكية، من خلال تعزيزها وتحسينها والارتقاء بها، بهدف الوصول إلى مجتمع صحي، وتحقيق أحد مستهدفات برنامج جودة الحياة؛ أحد مخرجات رؤية المملكة 2030، والشق الثاني يرتبط بمعالجة الأمراض النفسية والتوعية بها، من خلال التركيز على الأمراض الأكثر انتشاراً في المجتمع خصوصاً الإدمان والكآبة والقلق والوسواس القهري. ولفت رئيس "نفسيتي" إلى أن الصحة النفسية هي عبارة عن حالة من الراحة التي يشعر بها الفرد، والتي يستطيع من خلالها أن يواجه الضغوط الحياتية، وتساعده على تحقيق أهدافه وطموحاته، وتقديم الخدمة للمجتمع الذي يعيش فيه، حيث تساعد الصحة النفسية على اتخاذ القرارات الصحيحة، والعمل على إقامة علاقات سوية، وتعتبر حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهو ما استقرت على تعريفه منظمة الصحة العالمية، وشددت عليه خلال العام الجاري.
وشدد على الارتباط الوثيق بين الصحة النفسية وبرنامج جودة الحياة ـ أحد برامج رؤية المملكة 2030 ـ وقال: ترتبط الصحة النفسية إيجابياً بعدد من المتغيرات المكونة لمفهوم جودة الحياة، مثل رقي الخدمات في المجالات الصحية والتعليمية والحياتية التي تنعكس بشكل كبير على صحة الفرد، وتظهر على تصرفاته وتفاعله مع المجتمع، وتسهم في زيادة الانتاجية وتحقيق الأهداف المرجوة، والوصول إلى التطلعات والرؤى التي يرسمها كل إنسان.
ورفع النويصر أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "يحفظهما الله"، على الدعم المقدم لهذا القطاع المهم، وثمّن جهود وزارة الصحة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على دعمهما المستمر، ومستشفى الملك خالد وجامعة الملك سعود وأعضاء جمعية نفسيتي على ما يقدمونه.