جمعية نفسيتي تطلق 24 منصة لتعزيز الصحة النفسية في السعودية

وأكد النويصر، أن جمعية تعزيز الصحة النفسية والسلوكية "نفسيتي" التي تضم كوكبة من أبرز الخبراء والمختصين والشخصيات العامة، تركز على شقين أساسيين، يقوم الأول على الصحة النفسية والسلوكية، من خلال تعزيزها وتحسينها والارتقاء بها، بهدف الوصول إلى مجتمع صحي، وتحقيق أحد مستهدفات برنامج جودة الحياة؛ أحد مخرجات رؤية المملكة 2030، والشق الثاني يرتبط بمعالجة الأمراض النفسية والتوعية بها، من خلال التركيز على الأمراض الأكثر انتشاراً في المجتمع خصوصاً الإدمان والكآبة والقلق والوسواس القهري. ولفت رئيس "نفسيتي" إلى أن الصحة النفسية هي عبارة عن حالة من الراحة التي يشعر بها الفرد، والتي يستطيع من خلالها أن يواجه الضغوط الحياتية، وتساعده على تحقيق أهدافه وطموحاته، وتقديم الخدمة للمجتمع الذي يعيش فيه، حيث تساعد الصحة النفسية على اتخاذ القرارات الصحيحة، والعمل على إقامة علاقات سوية، وتعتبر حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهو ما استقرت على تعريفه منظمة الصحة العالمية، وشددت عليه خلال العام الجاري.