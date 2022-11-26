برعاية أمير الشرقية.. انطلاق المعسكر العلمي لأيتام السعودية بمشاركة مستفيدي 26 جمعية

برعاية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية انطلق المعسكر العلمي السادس لأيتام المملكة "مسبار 6" والذي تنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر بشراكة إستراتيجية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومشاركة 120 طالبًا وطالبة بالصف الثالث الثانوي يمثلون 26 جمعية أيتام على مستوى المملكة.
وأعرب مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي عن سعادته بانطلاق النسخة السادسة من المعسكر الذي يجمع 120 طالبًا وطالبة سيحصلون على المعارف والمهارات في (9) مسارات علمية ومجموعة مسارات إثرائية وترفيهية وثقافية لمدة 7 أيام على أيدي نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وبيّن "الخالدي" أن المعسكر سيشهد تدريبات عملية وأخرى نظرية في مسارات علمية تواكب رؤية المملكة 2030 وتُسهم في بناء الثقة وتطوير الذات، وتطلع الخالدي أن تساند هذه المعارف المشاركين ليُسهموا بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة.
وأشار "الخالدي" إلى أن المسارات العلمية التي ستقدم في المعسكر تتضمن الكيمياء وعلوم المواد وعلم الطيران وتصميم وتطوير الألعاب والروبوتات والابتكار والتصميم وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتعلم الآلة والبرمجة والأمن السيبراني.
ورفع "الخالدي" شكره لصاحب السمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة للمعسكر ودعمه.
كما أكد أن المعسكر يحظى بمتابعة مجلس إدارة جمعية بناء وعلى رأسهم الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء، وكذلك الشركاء والداعمون.