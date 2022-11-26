برعاية أمير الشرقية.. انطلاق المعسكر العلمي لأيتام السعودية بمشاركة مستفيدي 26 جمعية

وأعرب مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي عن سعادته بانطلاق النسخة السادسة من المعسكر الذي يجمع 120 طالبًا وطالبة سيحصلون على المعارف والمهارات في (9) مسارات علمية ومجموعة مسارات إثرائية وترفيهية وثقافية لمدة 7 أيام على أيدي نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.