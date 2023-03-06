جمعية "ترميم" و"حياة الخيرية" توقّعان اتفاقية لترميم منازل أسر متعففة

وقّعت جمعية ترميم للتنمية ممثلةً بنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مهند نعيم الشيخ، ومؤسسة حياة عبداللطيف جميل الخيرية ممثلةً بنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، اليوم الإثنين، اتفاقية دعم خيري لترميم عدد من منازل الأسر المتعففة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله بن علي آل دربه أن الاتفاقية جاءت من منطلق رغبة مؤسسة حياة الخيرية في دعم المشاريع الخيرية المميزة التي تسهم في استقرار وتنمية المجتمع.
وقال "آل دربه": "ستقوم جمعية ترميم للتنمية وبحسب الاتفاقية بترميم خمسة عشر منزلًا للأسر المتعففة بأعلى المعايير الفنية، وبما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمستفيدين، وفق ما جاء في رؤية المملكة 2030".
يُذكر أن جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة تهدف إلى ترميم المنازل القديمة للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود، وتقدّم حلول الإيواء المؤقت للأسر المحتاجة، وتسهم مع الجهات المعنية في توفير حلول السكن للأسر المحتاجة.
وحضر توقيع الاتفاقية عن مؤسسة حياة الخيرية الأمين العام محمد آل رضي ومدير الشراكات والمنح إبراهيم صلاح حسيني، وعن ترميم للتنمية دعاء إمام مديرة تنمية الموارد المالية والشراكات.