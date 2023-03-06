جمعية "ترميم" و"حياة الخيرية" توقّعان اتفاقية لترميم منازل أسر متعففة

وقّعت جمعية ترميم للتنمية ممثلةً بنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مهند نعيم الشيخ، ومؤسسة حياة عبداللطيف جميل الخيرية ممثلةً بنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، اليوم الإثنين، اتفاقية دعم خيري لترميم عدد من منازل الأسر المتعففة.