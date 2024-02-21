"الندوة العالمية" تهنئ الشعب السعودي وقيادته الرشيدة بـ "يوم التأسيس"

هنأت "الندوة العالمية للشباب الإسلامي"، الشعب السعودي وقيادته الرشيدة، بحلول ذكرى "يوم التأسيس"، والتي توافق 22 فبراير من كل عام.
وقالت: إن المتأمل للحقبة الزمنية للمملكة منذ تأسيسها إلى زمن النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها اليوم، يدرك حجم ما تقدمه القيادة الرشيدة لهذه البلاد وشعبها الأبي وحرصها على أمنه وسلامته ورقيه وإسعاده بكل ما في وسعها من جهد وطاقة.
وأكدت "الندوة العالمية"، أهمية ما تبعثه هذه الذكرى والاحتفاء بها من معاني الانتماء للوطن والاعتزاز بمسيرته التاريخية التي حملت أسمى صور البطولة، وتحدي العقبات.
حتى تحققت المعجزة واستطاع جلالة المغفور له بإذن الله، الملك "عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود" توحيد المملكة في عهدها الثالث ليشرق النور على هذه البلاد وتبدأ مسارًا جديدًا يشهد ريادتها ورقيها ونهضتها.
ولفتت "الندوة العالمية" إلى أن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على تلاحم الشعب السعودي والتأكيد على ريادته والحفاظ على مقدراته، يتحقق بإدراك كل مواطن مسيرة التأسيس وتاريخ الرحلة النضالية؛ لبناء هذا الوطن والمضي قدمًا في استكمال أطواره الحضارية.