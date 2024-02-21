"الندوة العالمية" تهنئ الشعب السعودي وقيادته الرشيدة بـ "يوم التأسيس"

ولفتت "الندوة العالمية" إلى أن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على تلاحم الشعب السعودي والتأكيد على ريادته والحفاظ على مقدراته، يتحقق بإدراك كل مواطن مسيرة التأسيس وتاريخ الرحلة النضالية؛ لبناء هذا الوطن والمضي قدمًا في استكمال أطواره الحضارية.