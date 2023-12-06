"جامعة خالد" تحصل على الاعتماد الأكاديمي لـ"13" برنامجًا

حصلت جامعة الملك خالد على الاعتماد الأكاديمي لـ"13" برنامجًا، من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثّلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، في عددٍ من كليات الجامعة.
وقال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، اليوم الأربعاء: إن خمسة برامج من البرامج المعتمدة في كليتَي الآداب والعلوم الإنسانية والتربية، حصلت على الاعتماد البرامجي الكامل.
وأوضح أنها تشمل: دكتوراه اللغة العربية، وماجستير اللغة العربية، وماجستير أصول التربية الإسلامية، وكذلك ماجستير القيادة التربوية - التنفيذي، وبكالوريوس الجغرافيا.
فيما حصلت ثمانية من البرامج المعتمدة على الاعتماد الأكاديمي المشروط في كليات: الشريعة وأصول الدين والهندسة وعلوم الحاسب واللغات والترجمة والآداب والعلوم الإنسانية.
وشملت: دكتوراه الأنظمة، وماجستير الأنظمة - المهني، وماجستير الترجمة، وماجستير اللغويات التطبيقية، وماجستير الهندسة الكهربائية، وبكالوريوس نظم المعلومات، وبكالوريوس التاريخ، وبكالوريوس الإعلام والاتصال.
وأكّد وكيلُ الجامعة للشؤون التعليمية "ابن دعجم"، وجودَ خطة لدى الجامعة وتنسيق بين الكليات ووكالة الجامعة للشؤون التعليمية، ممثّلة في عمادة التطوير والجودة؛ لاعتماد جميع البرامج التي لم يتم اعتمادها حتى الآن، والعمل على استكمال متطلّبات الاعتمادات المشروطة.
كما أكّد حرص الجامعة على أن تكون الجودة ممارسة مستدامة.
يُذكر أن جامعة الملك خالد، أحرزت تقدمًا كبيرًا في اعتماد معظم برامجها بمختلف الدرجات العلمية من خلال الحصول على الاعتماد الوطني والاعتماد الدولي.