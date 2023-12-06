"جامعة خالد" تحصل على الاعتماد الأكاديمي لـ"13" برنامجًا

حصلت جامعة الملك خالد على الاعتماد الأكاديمي لـ"13" برنامجًا، من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثّلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، في عددٍ من كليات الجامعة.