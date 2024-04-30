"جمعية الزهايمر" تستعرض البرامج والمشاريع المُنفَّذة خلال عموميتها الخامسة عشرة

وبدأ الاجتماع جلسته بكلمة ترحيبية، واستعراض برامج ومشاريع الجمعية للسنة المالية المنتهية 2023م، قدمته الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية في مسارات التحول والتمكين (مساعي، ايراق، ترياق، معين، مبادر، واع وراع)، وعرض شامل عن برامج ومشاريع الجمعية التي تندرج ضمن هذه المسارات، وأُقيمت على مدار عام 2023م.