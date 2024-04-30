"جمعية الزهايمر" تستعرض البرامج والمشاريع المُنفَّذة خلال عموميتها الخامسة عشرة

عقدت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر اجتماع عموميتها الخامس عشر العادي في الدورة الرابعة (عن بُعد)، بعنوان (الحصاد الخامس عشر) عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء.
وتفصيلاً، يُعد هذا الاجتماع مطلبًا سنويًّا وأساسيًّا لاستعراض مسيرة عمل الجمعية، بحضور ومشاركة من أعضاء العموم؛ للتعرف عن قرب على مشاريعها وبرامجها؛ ليتم الاطلاع والتصويت ضمن القرارات على جدول أعمال الجمعية السنوية.
وبدأ الاجتماع جلسته بكلمة ترحيبية، واستعراض برامج ومشاريع الجمعية للسنة المالية المنتهية 2023م، قدمته الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية في مسارات التحول والتمكين (مساعي، ايراق، ترياق، معين، مبادر، واع وراع)، وعرض شامل عن برامج ومشاريع الجمعية التي تندرج ضمن هذه المسارات، وأُقيمت على مدار عام 2023م.
تلا ذلك استعراض الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الجديدة 2024م، ومستهدفات الخطة القادمة، قدمتها رنا المرعي المدير التنفيذي للجمعية، ثم تم رفع اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في ميزانية الجمعية لعام 2023م، وقدمتها (شركة توازن محاسبين ومراجعين قانونيين)، المكتب الممثل للجهة الإشرافية، ويمثلها عبدالله عطيش. ثم استعراض الموازنة التقديرية للعام المالي 2024م، وقدمته (شركة بيكرتيلي م.ك.م وشركاه محاسبون قانونيون)، ويمثلها تركي العتيبي.
وضمن نطاق الحوكمة والشفافية والالتزام تم مباركة أعضاء العموم بحصول الجمعية على درجة التقييم بنسبة 100 بالمئة لهذا العام، وتعيين المكتب المحاسبي لعام 2024م، وعدد من القرارات التفويضية للمجلس، وأسماء المرشحين للدورة الرابعة لحين الموافقة.
وفي ختام الجلسة أعلنت الجمعية توقيع عدد من اتفاقيات التبادل التكاملي بين الجمعية وشريكَيها بالعطاء، وهما: المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، وجمعية كبار السن الأهلية.