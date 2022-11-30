محافظ حفر الباطن يدشن فندق "ساس للأجنحة الفندقية"

وقال "الشريع" خلال حفل الافتتاح: "يسرّنا أن نعلن على بركة الله افتتاح فندق ساس بمحافظة حفر الباطن، تحت مظلة شركة الأعمال الوطنية العقارية، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الفندق أيقونةً نحو رفع مستوى الخدمات والمستهدفات في قطاع الإيواء السياحي بالمحافظة، وأن يحظى بكونه أحد معالم الضيافة على مستوى المنطقة كافة بما سيساهم إن شاء الله في تحقيق رؤية السعودية "2030"، ومستهدفات القيادة الرشيدة أيدها الله نحو دعم السياحة الوطنية وتمكينها".