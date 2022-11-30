محافظ حفر الباطن يدشن فندق "ساس للأجنحة الفندقية"

دشّن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، فندق "ساس للأجنحة الفندقية" في محافظة حفر الباطن، بحضور الرئيس التنفيذي لـ"شركة ساس لتشغيل الفنادق" شريع بن عبدالله الشريع.
وقال "الشريع" خلال حفل الافتتاح: "يسرّنا أن نعلن على بركة الله افتتاح فندق ساس بمحافظة حفر الباطن، تحت مظلة شركة الأعمال الوطنية العقارية، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الفندق أيقونةً نحو رفع مستوى الخدمات والمستهدفات في قطاع الإيواء السياحي بالمحافظة، وأن يحظى بكونه أحد معالم الضيافة على مستوى المنطقة كافة بما سيساهم إن شاء الله في تحقيق رؤية السعودية "2030"، ومستهدفات القيادة الرشيدة أيدها الله نحو دعم السياحة الوطنية وتمكينها".
وأضاف: "لقد عملنا خلال مراحل إنجاز هذا المشروع على أن يُقدم فندق ساس لزواره تجربةً سياحية فاخرة بتصنيف 4 نجوم، تُحقّق للعملاء التطلعات والراحة، بما يعكس جودة الخدمات التجارية ورقيها في المحافظة، وسنسعى إن شاء الله إلى المُضي في مراحل التطوير والارتقاء بالخدمات على نحوٍ من الاستمرارية".
واختتم: "أتقدم بالشكر الجزيل لمحافظ حفر الباطن، ولكافة الحضور الكريم على تشريفهم، كما أشكر زملائي منسوبي شركة الأعمال الوطنية وكافة العاملين على إنجاح هذا المشروع لجهودهم المبذولة وعطاءاتهم المستمرة التي ساهمت في إتمام المشروع وتدشينه، سائلًا الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد".
يُشار إلى أن فندق "ساس للأجنحة الفندقية" يعتبر الأول من نوعه فئة الـ4 نجوم في محافظة حفر الباطن، ويحتوي على 77 جناحًا فندقيًّا، و3 قاعات للاحتفالات والاجتماعات، وعدد 2 مطاعم، وعدد 2 كوفي شوب.