رئيس "صعوبات التعلم" يشيد بما يحظى به العمل الخيري بالسعودية من ازدهار

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية صعوبات التعلم، الدكتور عثمان بن عبد العزيز آل عثمان، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الجمعية، وأسر ذوي صعوبات التعلم، والمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله تعالى-، والشعب السعودي الكريم، والمقيمين على أرض الحرمين الشريفين، أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين.