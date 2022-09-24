رئيس "صعوبات التعلم" يشيد بما يحظى به العمل الخيري بالسعودية من ازدهار

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية صعوبات التعلم، الدكتور عثمان بن عبد العزيز آل عثمان، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الجمعية، وأسر ذوي صعوبات التعلم، والمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله تعالى-، والشعب السعودي الكريم، والمقيمين على أرض الحرمين الشريفين، أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين.
وأشاد "آل عثمان" بكل ما يحظى به العمل الخيري والإنساني في بلادنا الغالية؛ فقد حظي بنصيب وافر من المشروعات والقرارات التي أسهمت في تسارع تطويره وتحفيزه؛ لتقديم خدمات وبرامج توعوية ونوعية لخدمة الدين والوطن والمواطن والمقيم بطرق حديثة ومتطورة، تواكب التقدم العلمي والعملي بإشراف ومتابعة من أهل الاختصاص والخبرة والمشورة لدعم ومؤازرة كل محتاج؛ لتكون خدمات تطوعية على درجة عالية من الكفاءة الوطنية التي تحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة -رعاها الله تعالى-، برجاء الأجر العظيم من الله تعالى في الآخرة.
ورفع "آل عثمان" في الختام أكف الضراعة أن يحفظ الله تعالى البلاد والعباد من كل سوء، ويجعله الوطن بلدًا آمنًا، وحصنًا للإسلام والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. وكل يوم بلادنا تفتخر وتفاخر العالم بإنجازات مشرفة، يشهدها التاريخ، وتكون في مصاف الدول المتقدمة -بإذن الله تعالى-.