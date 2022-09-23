"آل فهيد" في يوم الوطن: القيادة تؤمن أن "التعليم قاطرة الشعوب إلى التقدم"

وأشار إلى ما تُمثله هذه المناسبة من فرصة للتأكيد على الانتماء لهذا الوطن العظيم، والاعتزاز بهويتنا الوطنية، والولاء لقيادتنا الرشيدة، والمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته، مبيناً أن المملكة منذ عهد الملك المؤسس، مروراً بأبنائه الكرام الذين واصلوا رحلة البناء والنماء؛ حققت مسيرة من الإنجازات العظيمة، شملت القطاعات كافة وصولاً إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله-، الذي يُمثل حقبة استثنائية شهدت فيها المملكة -ولا زالت- تشهد نقلات حضارية ونوعية في الميادين والمجالات كافة، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030م التي بُنيت في ضوء محاور قوتها، وبالاعتماد على بصيرة نافذة، وتطلعات طموحة؛ لتحقيق ريادة المملكة، وتوفير الرفاه وجودة المعيشة لمواطنيها والمقيمين على أرضها.