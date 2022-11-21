"مستشفى ظلم" ينفّذ حملات للتطعيم ضد الإنفلونزا ويكثّف التوعية عن السكري والمضادات الحيوية

وكثّف المستشفى حملاته التوعوية، عن الإنفلونزا الموسمية، ومرض السكري، والمضادات الحيوية، من خلال بث رسائل توعوية عبر الشاشات الإعلانية، وتوزيع مطويات، وتقديم نصائح وإرشادات وتثقيف للمراجعين، تزامنت مع الحملات التي أطلقتها الصحة للتوعية، والأيام والأسابيع العالمية التي صادفت هذا الشهر؛ فيما يخص الإنفلونزا الموسمية، واليوم العالمي للسكري، والأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية.