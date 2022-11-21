"مستشفى ظلم" ينفّذ حملات للتطعيم ضد الإنفلونزا ويكثّف التوعية عن السكري والمضادات الحيوية

نفّذ مستشفى ظلم العام، حملات ميدانية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، شملت موظفي عدد من المنشآت بالمنطقة.
وكثّف المستشفى حملاته التوعوية، عن الإنفلونزا الموسمية، ومرض السكري، والمضادات الحيوية، من خلال بث رسائل توعوية عبر الشاشات الإعلانية، وتوزيع مطويات، وتقديم نصائح وإرشادات وتثقيف للمراجعين، تزامنت مع الحملات التي أطلقتها الصحة للتوعية، والأيام والأسابيع العالمية التي صادفت هذا الشهر؛ فيما يخص الإنفلونزا الموسمية، واليوم العالمي للسكري، والأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية.
وأكد مستشفى ظلم في حملاته، أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيدًا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.
وفيما يخص السكري نشر المستشفى، رسائل توعوية بطرق الوقاية من داء السكري أو تأخير ظهوره؛ مؤكدًا أن ذلك يأتي من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني، كما دعا إلى الوقاية من مضاعفاته، وزيادة الوعي حول العلامات التحذيرية للإصابة به.
وعن المضادات الحيوية نشَر المستشفى رسائل هامة عنها، تُركز على زيادة الوعي بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات مشددًا على أن تطبيق احتياطات مكافحة العدوى يمثل وسيلة فاعلة للحد من انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية؛ من خلال غسل اليدين، والحد من التعرض للأشخاص المصابين أو المحتمل إصابتهم بالعدوى، والنظافة الشخصية، وأخذ التطعيمات اللازمة حسب الفئة العمرية.