93 طالبًا من 42 مدرسة يتأهلون في ختام تصفيات "البوتشي" بتعليم مكة

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في قسم ذوي الإعاقة بإدارة تنمية القدرات، تصفيات لعبة "البوتشي" المخصصة لذوي الإعاقة الفكرية واضطراب طيف التوحد، والتي استضافها معهد التربية الفكرية خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2025، بمشاركة 190 طالبًا وطالبة من 42 مدرسة.
وحضر ختام التصفيات مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام، الذي أشاد بالمستوى التنافسي للفعالية، مثمنًا جهود التنظيم والدور الكبير لبرنامج "المسار الرياضي" في تعزيز مشاركة الطلبة ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الاندماج في بيئات تعليمية محفزة وآمنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأسفرت التصفيات عن تأهُّل 93 طالبًا وطالبة إلى المرحلة المتقدمة، وسط إشراف تربوي وفني متخصص. وأكد تعليم مكة مواصلة دعمه للمشاركين المتأهلين، واستكمال مراحل المنافسة بما يعزّز من الزخم الرياضي والإنساني الموجَّه لهذه الفئة الغالية.