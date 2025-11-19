93 طالبًا من 42 مدرسة يتأهلون في ختام تصفيات "البوتشي" بتعليم مكة

وحضر ختام التصفيات مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام، الذي أشاد بالمستوى التنافسي للفعالية، مثمنًا جهود التنظيم والدور الكبير لبرنامج "المسار الرياضي" في تعزيز مشاركة الطلبة ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الاندماج في بيئات تعليمية محفزة وآمنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.