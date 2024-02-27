شراكة بين "عبدالله الطبي" و"تقنية البنات بجدة" لإعادة تدوير الواقيات الرصاصية

وتهدف المذكرة إلى تقديم ورش عمل تطويرية لمنسوبي مجمع الملك عبدالله الطبي، وتدريب ميداني للكادر التدريبي من الكلية التقنية للبنات بجدة للممارسات التخصصية المحدّثة في سوق العمل؛ مدربات المحاسبة وتقنية الأعمال المكتبية، والاستفادة من الواقيات الرصاصية التالفة وتعويض النقص من الاحتياج لواقيات الغدة الدرقية والمناطق الحساسة، وأيضًا الحفاظ على البيئة، وحماية العاملين بالمجال الإشعاعي.