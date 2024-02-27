شراكة بين "عبدالله الطبي" و"تقنية البنات بجدة" لإعادة تدوير الواقيات الرصاصية

نيابةً عن المشرف العام لمجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة عضو تجمع جدة الصحي الثاني، وقّعت مساعد المشرف العام للتميز المؤسسي الدكتورة رنا بخاري، مذكرة شراكة مجتمعية مع الكلية التقنية للبنات بجدة؛ لتنفيذ مشروع "إعادة تدوير الواقيات الرصاصية بقسم الحماية من الإشعاع".
وتهدف المذكرة إلى تقديم ورش عمل تطويرية لمنسوبي مجمع الملك عبدالله الطبي، وتدريب ميداني للكادر التدريبي من الكلية التقنية للبنات بجدة للممارسات التخصصية المحدّثة في سوق العمل؛ مدربات المحاسبة وتقنية الأعمال المكتبية، والاستفادة من الواقيات الرصاصية التالفة وتعويض النقص من الاحتياج لواقيات الغدة الدرقية والمناطق الحساسة، وأيضًا الحفاظ على البيئة، وحماية العاملين بالمجال الإشعاعي.
وتأتي الاتفاقية وفق أهداف رؤية المملكة 2030؛ لتمكين القطاعات في المساهمة والتعاون مع الجهات الحكومية للرفع بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.