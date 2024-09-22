"حكمي": اليوم الوطني ذكرى غالية بطلها المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه

قال رئيس بلدية الشقيق، المهندس محمد بن علي حكمي: "تحل علينا ذكرى اليوم الوطني الرابع والتسعين كذكرى غالية على قلوب السعوديين، يملؤنا الفخر وتسكن في وجداننا مواسم العزة والشموخ، إنها ذكرى اليوم الوطني تجدد فينا في كل عام، ونتجدد بها، نستحضر فيها ذكرى التوحيد، ذكرى الأجداد، ذكرى وطن سابق العزة، واستبق المجد، وطن يحتفل في كل سانحة بإنجازاته الكثيرة، بعزة أبنائه وكبرياء مواطنيه، هذه الذكرى تستدعي منا إيمانًا تامًا بأن كل ما تحقق هو نتاج طبيعي لحكمة ولاة الأمر -حفظهم الله- عبر سنين ممتدة في إدارة الدولة وتعزيز الأمن والاقتصاد والملفات التي تهم الوطن والمواطن".