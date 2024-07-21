انطلاق الدورة الصيفية لمراجعة القرآن الكريم في جامع الشيخ عبدالله الشريع بحفر الباطن

انطلقت الدورة الصيفية الخامسة لمراجعة القرآن الكريم في جامع الشيخ عبدالله الشريع بمحافظة حفر الباطن بإجمالي عدد المسجلين 203 طلاب مقسمين على 16 حلقة.
وتتراوح أعمار المشاركين فيها من ثماني سنوات وحتى 76 سنة، وتستمر مدة الدورة شهرًا كاملاً بمعدل ستة أيام في الأسبوع من بعد صلاة الفجر وحتى الساعة السادسة والنصف صباحًا.
وذكر المشرف العام على الدورة عبدالعزيز بن شلاح البشري أن الدورة هي إحدى المبادرات المشتركة بين مؤسسة الشيخ عبدالله الشريع الخيرية وجمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم.
وقال البشري: "نسبة الإنجاز في الدورة حتى اليوم 94.25 ٪ من الطلبة المنتظمين في الخطة التعليمية المعتمدة للطالب من قِبل الإشراف التعليمي الذي استفاد من خطط جمعية برهان العشرة في اختبارات المستويات".
وأضاف: "كما أن للتحفيز حيزًا وافرًا في الدورة ففيها يتم تكريم الطلبة المتميزين أسبوعيًا، والسحب على الأرقام من قِبل الإشراف الإداري".
واختتم البشري قائلاً: "الشكر لله ثم للداعم الرسمي للدورة وهي مؤسسة الشريع الخيرية وكذلك للدعم من قِبل جمعية برهان، والدعاء والثناء لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".