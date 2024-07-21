انطلاق الدورة الصيفية لمراجعة القرآن الكريم في جامع الشيخ عبدالله الشريع بحفر الباطن

وتتراوح أعمار المشاركين فيها من ثماني سنوات وحتى 76 سنة، وتستمر مدة الدورة شهرًا كاملاً بمعدل ستة أيام في الأسبوع من بعد صلاة الفجر وحتى الساعة السادسة والنصف صباحًا.