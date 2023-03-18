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"إسلامية نجران" تقيم برنامج أحكام الإمامة والأذان في شهر رمضان
أقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء وبالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة نجران -أمس السبت- لجميع منسوبي المساجد، برنامجًا بعنوان: "أحكام الإمامة والأذان في شهر رمضان"، وذلك بجامع المطرودي بنجران.
وهدف البرنامج، الذي ألقاه المدير العام لفرع الوزارة بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، إلى تثقيف وتوعية منسوبي المساجد بالأحكام المتعلقة بالأذان والإمامة، بالإضافة إلى التفقه في الأمور المتعلقة بالصلاة.
وأكد "العصيمي" أن الفرع يسعى إلى إقامة عديد البرامج الدعوية المتخصصة تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لنشر الوعي بين منسوبي المساجد؛ ولإيصال العلم الشرعي الصحيح لأفراد المجتمع.