"إسلامية نجران" تقيم برنامج أحكام الإمامة والأذان في شهر رمضان

وهدف البرنامج، الذي ألقاه المدير العام لفرع الوزارة بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، إلى تثقيف وتوعية منسوبي المساجد بالأحكام المتعلقة بالأذان والإمامة، بالإضافة إلى التفقه في الأمور المتعلقة بالصلاة.