"كيان" و"تطوير" العقارية يوقعان اتفاقية تعاون لتأهيل الأيتام لسوق العمل

وقعت جمعية "كيان" الأهلية للأيتام ذوي الظروف الخاصة، اتفاقية تعاون بينها وشركة تطوير العقارية، بهدف إكساب مستفيدي الجمعية ساعات مجانية في منصة كوسيرا العالمية من أجل الحصول على شهادات احترافية معتمدة تساهم في حصولهم على وظيفة مناسبة لهم، والتوسع في الاتفاقية ليكون لمنسوبي الجمعية نصيب منها للتطور المهني والنمو الوظيفي.
ووقع الاتفاقية نيابةً عن رئيس مجلس الإدارة، نورة بنت عبدالله الفايز، نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية كيان كطرف ثاني، ورياض بن أحمد الثقفي الرئيس التنفيذي في تطوير كطرف أول.
وتتضمن الاتفاقية تقديم كافة أوجه التنمية والتمكين للأيتام ذوي الظروف الخاصة وترغب في ترشيح بعض منسوبيها للتدريب لدى الطرف الأول لتأهيلهم للدخول في سوق العمل، ومن منطلق المشاركة في المسؤولية المجتمعية لشركة تطوير العقارية.
فيما تم ترشيح عدد 5 من موظفات الجمعية بناءً على توجيه، سمها بنت سعيد الغامدي، رئيس مجلس الإدارة بهدف فتح حساب في المنصة.
يشار إلى أن مدة الاتفاقية تبدأ بتاريخ 14/ 2/ 2025 وتمدد بموافقة الطرفين الخطية.