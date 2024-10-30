"كيان" و"تطوير" العقارية يوقعان اتفاقية تعاون لتأهيل الأيتام لسوق العمل

وقعت جمعية "كيان" الأهلية للأيتام ذوي الظروف الخاصة، اتفاقية تعاون بينها وشركة تطوير العقارية، بهدف إكساب مستفيدي الجمعية ساعات مجانية في منصة كوسيرا العالمية من أجل الحصول على شهادات احترافية معتمدة تساهم في حصولهم على وظيفة مناسبة لهم، والتوسع في الاتفاقية ليكون لمنسوبي الجمعية نصيب منها للتطور المهني والنمو الوظيفي.