ترحيباً بالمعلمين والمعلمات المستجدين.. "تعليم جدة" يطلق برنامج "حياك"

برعاية المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، نظّمت إدارة الموارد البشرية بـ"تعليم جدة" اليوم، لقاء برنامج “حيّاك” الذي يستهدف المعلمين والمعلمات المعيّنين حديثاً على النظام التعاقدي للعام الدراسي 1446هـ، بحضور مساعد المدير العام للخدمات المهندس وسام آل حابس وعدد من القيادات والمعلمين والمعلمات المستجدين وذلك بمسرح الإدارة.