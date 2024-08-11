ترحيباً بالمعلمين والمعلمات المستجدين.. "تعليم جدة" يطلق برنامج "حياك"

برعاية المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، نظّمت إدارة الموارد البشرية بـ"تعليم جدة" اليوم، لقاء برنامج “حيّاك” الذي يستهدف المعلمين والمعلمات المعيّنين حديثاً على النظام التعاقدي للعام الدراسي 1446هـ، بحضور مساعد المدير العام للخدمات المهندس وسام آل حابس وعدد من القيادات والمعلمين والمعلمات المستجدين وذلك بمسرح الإدارة.
وشمل اللقاء كلمة لمدير عام تعليم جدة منال اللهيبي ألقاها نيابة عنها مدير إدارة الموارد البشرية محمد سعد الغامدي، رحب فيها بالمعلمين والمعلمات الجدد، والتحاقهم بالمنظومة التعليمية والتربوية المتميزة، معولاً عليهم العمل بتفانٍ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ المباركة، كونهم اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات ويتزايد دورهم في تنمية وتطوير الأجيال القادمة من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وتعزيز مهاراتهم لتحسين نواتج التعلم والإسهام في بناء الوطن.
وأضاف أن الجميع في "تعليم جدة" سيكونون سنداً لهم في تقديم الدعم والمساندة بالبرامج التوجيهية والتدريبية النوعية، وإثراء نموهم المهني في شتى المجالات وتوفير كل ما يحتاجونه لتحقيق النجاح المنشود، راجياً للجميع التوفيق والسداد في أداء رسالتهم.
وكان البرنامج شهد تقديم فريق الثقافة المؤسسية بـ"تعليم جدة" لعروض مرئية تعريفية عن وزارة التعليم واللوائح والأنظمة إلى جانب التوعية بالأنظمة التقنية والتطبيقات بمشاركة كل من قسم تقنية المعلومات والوعي الفكري.