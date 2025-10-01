مستشار وزير الصحة يزور "ترابط الشرقية" ويشيد بتجربة نُزل الأنصاري في الإسكان الصحي ودعم المرضى

استقبلت الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية ترابط صباح اليوم الأربعاء معالي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم مستشار وزير الصحة، وذلك في نُزل الأنصاري بالدمام، بهدف الاطلاع على تجربة الإسكان الصحي وما تقدمه الجمعية من خدمات مساندة للمرضى الأشد احتياجًا في المنطقة.
وكان في استقبال معاليه الأستاذ ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي أعرب عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، معتبرًا أنها تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة الجمعية وبرامجها، وتسلّط الضوء على تجربة نُزل الأنصاري كنموذج رائد في توفير السكن الصحي للمرضى القادمين للعلاج في المنطقة.
وقدمت الدكتورة فاطمة بنت عبدالباقي البخيت الرئيس التنفيذي للجمعية، عرضًا موجزًا تضمّن أبرز ما حققته الجمعية خلال عام 2025، وما تبذله من جهود في مجال التحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمة للمستفيدين ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.
تجربة نُزل الأنصاري
يُعد نُزل الأنصاري أحد أبرز مشاريع الجمعية، حيث يضم 58 وحدة سكنية مجهزة ومؤثثة بالكامل، أنشئت بمبادرة كريمة من الشيخ عبدالعزيز الأنصاري -رحمه الله-، استشعارًا لاحتياجات المرضى وأسرهم، وتخفيفًا لمعاناتهم أثناء فترة العلاج. ويخضع النُزل لإدارة وإشراف مباشر من جمعية ترابط.
واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية داخل النزل، اطلع خلالها معالي الدكتور القاسم على المرافق والخدمات، مشيدًا بما تقدمه الجمعية من مبادرات نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة الصحية والاجتماعية للمرضى في المنطقة الشرقية.