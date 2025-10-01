مستشار وزير الصحة يزور "ترابط الشرقية" ويشيد بتجربة نُزل الأنصاري في الإسكان الصحي ودعم المرضى

وكان في استقبال معاليه الأستاذ ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي أعرب عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، معتبرًا أنها تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة الجمعية وبرامجها، وتسلّط الضوء على تجربة نُزل الأنصاري كنموذج رائد في توفير السكن الصحي للمرضى القادمين للعلاج في المنطقة.