نائب أمير تبوك يطلع على مبادرات "سكن" في المنطقة

‬استقبل نائب أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية عبدالعزيز بن صالح الكريديس، بحضور أمين المنطقة المهندس حسام بن موفق اليوسف.