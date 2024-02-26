نائب أمير تبوك يطلع على مبادرات "سكن" في المنطقة

استقبل نائب أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية عبدالعزيز بن صالح الكريديس، بحضور أمين المنطقة المهندس حسام بن موفق اليوسف.
واطلع الأمير "خالد"، خلال اللقاء على أهداف ومبادرات مؤسسة "سكن"، التي تعمل على تمكين القطاع غير الربحي الإسكاني؛ لإيجاد حلول تنموية مستدامة تساهم في تحسين جودة حياة الأسر الأشد حاجة.
واستمع إلى شرح موجز من أمين عام المؤسسة، حول مبادرة "جود الإسكان" وقصة نجاحها بتوفيرها أكثر من 19 ألف وحدة سكنية للمستفيدين في كل مناطق المملكة.
من جانبه قدم "الكريديس"، شكره وتقديره لأمير تبوك ونائبه، على الدعم والمتابعة لأعمال وخدمات المؤسسة في المنطقة، وحرصهما على توفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة.