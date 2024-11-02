146 ألف طالب بـ"نجران" يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

يؤدي أكثر من 146 ألف طالب وطالبة بمدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، غدًا الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجاري 1446هـ.
وقال المدير العام للتعليم العام بمنطقة نجران منصور بن عبدالله آل شريم: إن الإدارة أنهت كل الاستعدادات لتأدية الطلاب والطالبات، وسط إجراءات واستعدادات فنية وتنظيمية للإدارة العامة لتعليم نجران.
وأضاف "آل شريم"، أن الإدارة خصصت هواتف إرشادية لتهيئة الطلبة لاختبارات الفصل الدراسي الأول، وتقديم الاستشارات الخاصة بالاختبارات عبر الهاتف "بنين": 0175222888- "بنات": 0175231091، من الساعة 8 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.
ولفت "آل شريم" إلى أن الإدارة أعدت خطة إعلامية تتضمن توجيهات وتعليمات ونصائح للطلاب والطالبات وأولياء الأمور من خلال المنصات الإعلامية المعتمدة ووسائل التواصل الاجتماعي.
واختتم حديثه: "وفقكم الله في هذه المرحلة النهائية المهمة، لحصد ثمرة جهودكم وإبداعكم خلال الفصل الدراسي الأول، وننتظر منكم مواصلة التميز والإبداع والاستعداد الجيد للاختبار، فأنتم قادرون بإذن الله، على تحقيق النتائج المأمولة والمشرفة، وأنتم فخر لهذا الوطن المعطاء، سائلًا الله تعالى لكم التوفيق والتفوق".