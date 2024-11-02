146 ألف طالب بـ"نجران" يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

واختتم حديثه: "وفقكم الله في هذه المرحلة النهائية المهمة، لحصد ثمرة جهودكم وإبداعكم خلال الفصل الدراسي الأول، وننتظر منكم مواصلة التميز والإبداع والاستعداد الجيد للاختبار، فأنتم قادرون بإذن الله، على تحقيق النتائج المأمولة والمشرفة، وأنتم فخر لهذا الوطن المعطاء، سائلًا الله تعالى لكم التوفيق والتفوق".