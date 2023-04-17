بلدية خميس مشيط تعلن بدء اعتماد سلسلة من مشاريع الحدائق والمتنزهات والملاعب

أعلن رئيس بلدية خميس مشيط، المهندس محمد بن ناجم الحويطي، أنه جاري اعتماد سلسلة مشاريع للحدائق والمتنزهات والملاعب لتنفيذها في المحافظة.
وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطط الهادفة إلى توفير بيئة حضرية متكاملة وجذابة للمواطنين والزوار.
وتشمل هذه المشاريع الحدائق المركزية في المحافظة، مثل حديقة عتود (مرحلة أولى) وحديقة غرب حسام وحديقة الرصراص وحديقة مخطط 2. تتميز هذه الحدائق بتصميمها الجميل ومرافقها الحديثة، وتعتبر وجهة سياحية وترفيهية شهيرة في المنطقة، بالإضافة إلى 36 حديقة أخرى بمختلف مراكز المدينة.
وتتضمن هذه المشاريع حديقة تندحة التي سيتم البدء في تنفيذها حال توقيع العقد، كما تخطط البلدية للإعلان عن سلسلة أخرى من الحدائق الجديدة للمرحلة الثانية خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وتعكس هذه المشاريع جهود البلدية المتواصلة لتحسين بيئة المحافظة وتوفير مساحات خضراء ومرافق ترفيهية عالية الجودة للمواطنين والزوار، وتساهم في تعزيز الحياة الاجتماعية والثقافية والبيئية في المحافظة .
وتأتي هذه المشاريع بعد أن أعلنت بلدية خميس مشيط الانتهاء من تنفيذ مشروع ملعب وحديقة التوم بتندحة، وحديقة وممشى وملاعب الرصراص خلال الشهر المنصرم.