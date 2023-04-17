بلدية خميس مشيط تعلن بدء اعتماد سلسلة من مشاريع الحدائق والمتنزهات والملاعب

‏وتشمل هذه المشاريع الحدائق المركزية في المحافظة، مثل حديقة عتود (مرحلة أولى) وحديقة غرب حسام وحديقة الرصراص وحديقة مخطط 2. تتميز هذه الحدائق بتصميمها الجميل ومرافقها الحديثة، وتعتبر وجهة سياحية وترفيهية شهيرة في المنطقة، بالإضافة إلى 36 حديقة أخرى بمختلف مراكز المدينة.