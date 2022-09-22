مدير "تعليم الطائف": يومنا الوطني مجد يُروى لكل الأجيال عن كفاح "الملك المؤسس"

رفع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف باسمه ونيابةً عن الأسرة التعليمية بالطائف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية.
وقال الشريف: إن وطننا الغالي (المملكة العربية السعودية) وشعب المملكة العريق يحتفل بذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين، والذي سجّل التاريخ فيه توحيد هذه البلاد الطاهرة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيّب الله ثراه- تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمداً رسول الله، مسجلاً بذلك مجداً يروى لكل الأجيال، عن مدى كفاح الموحّد في توحيد الكلمة والصف، ولمّ الشمل ونشر الأمن والأمان في كافة مناطقه المترامية الأطراف، وسار على نهجه وخطاه أبناؤه الملوك العظام من بعده إلى العصر الحالي .
وأضاف أنه في ذكرى اليوم الوطني وعلى مدى تسعة عقود، لا تزال ولله الحمد شمس الوطن مشرقةً ساطعةً بالتنمية والنماء والازدهارِ والاستقرار، لتمتد وتتسع دائرة التطور في الإنسان والمكان في كل بقاع الوطن، من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 الراسخة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رعاه الله.
وبين "الشريف" أنه في ذكرى اليوم الوطني نستشعرُ سويًّا كأبناء وبنات لهذا الوطن المعطاء، مكانة المملكة وثقلها العالمي المساهم في تحقيق التنمية ليس للوطن فحسب، بل لكافة الشعوب، ومدى التقدم الذي شمل كافة المجالات التعليمية والسياسية والصحية والتقنية والأمنية وغيرها، جعلت من المواطن والمواطنة في هذه البلاد دوراً فعّالاً في بنائه، وقوّة أمام أعدائه، يقفون صفاً واحداً ضد كل من يحاول أن يعطّل تنميته .
وفي الختام، سأل الله العلي القدير أن يحمي هذا الوطن، قادةً وحكومةً وشعباً، وأن يديم العز والرخاء في أرجائه .