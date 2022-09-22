مدير "تعليم الطائف": يومنا الوطني مجد يُروى لكل الأجيال عن كفاح "الملك المؤسس"

وقال الشريف: إن وطننا الغالي (المملكة العربية السعودية) وشعب المملكة العريق يحتفل بذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين، والذي سجّل التاريخ فيه توحيد هذه البلاد الطاهرة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيّب الله ثراه- تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمداً رسول الله، مسجلاً بذلك مجداً يروى لكل الأجيال، عن مدى كفاح الموحّد في توحيد الكلمة والصف، ولمّ الشمل ونشر الأمن والأمان في كافة مناطقه المترامية الأطراف، وسار على نهجه وخطاه أبناؤه الملوك العظام من بعده إلى العصر الحالي .