"تعليم الطائف" يحتفل باليوم الوطني بمسيرة للكشافة بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية

شارك نحو 400 طالب وطالبة من طلبة الكشافة في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في مسيرة الاحتفال باليوم الوطني الـ 94 تحت شعار "نحلم ونحقق" والتي انطلقت برعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود.
وعبّر المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي عن فخره واعتزازه بما شاهده من مشاعر وطنية لدى المشاركين والمشاركات بالمسيرة والتي تؤكد عمق ما يُكنُّونه لوطننا المملكة العربية السعودية من حب وفخر واعتزاز، وحجم ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعًا، مبينًا أن المسيرة هدفت إلى نقل الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع بحلة ومفهوم جديد، مع الأخذ بأهمية سلامة وأمن الطلبة والمواطنين والزوار، وإيصال رسائل توعوية وطنية لهم توضح الصور الإيجابية للتعبير عن حب الوطن والاحتفال بيومه الوطني.
وأكد "الغامدي" حرص "تعليم الطائف" على مشاركة أسر الطلاب والطالبات ومؤسسات المجتمع المختلفة في هذه الفعاليّة التي تأتي ضمن البرامج المركزية لاحتفالات "تعليم الطائف" باليوم الوطني، والتي تنفذ على مستوى الإدارة العامة، وعلى استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.
ونوّه "الغامدي" بجهود العاملين والعاملات في الإدارات والأقسام والوحدات المنظمة في إنجاح هذه المسيرة الوطنية، مقدمًا شكره لكل الجهات الأمنية والحكومية والأهلية المشاركة.
وتوشحت المسيرة الوطنية بالأعلام والعبارات الوطنية، إضافة إلى صور القيادة الرشيدة حفظهم الله، ورددت خلالها الأهازيج والأغاني الوطنية.
كما شهد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي حفل محافظة الطائف باليوم الوطني والذي رعاه محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بحضور مديري الإدارات والأجهزة الحكومية في منتزه الردف.