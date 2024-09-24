"تعليم الطائف" يحتفل باليوم الوطني بمسيرة للكشافة بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية

وعبّر المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي عن فخره واعتزازه بما شاهده من مشاعر وطنية لدى المشاركين والمشاركات بالمسيرة والتي تؤكد عمق ما يُكنُّونه لوطننا المملكة العربية السعودية من حب وفخر واعتزاز، وحجم ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعًا، مبينًا أن المسيرة هدفت إلى نقل الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع بحلة ومفهوم جديد، مع الأخذ بأهمية سلامة وأمن الطلبة والمواطنين والزوار، وإيصال رسائل توعوية وطنية لهم توضح الصور الإيجابية للتعبير عن حب الوطن والاحتفال بيومه الوطني.