أمير الشرقية يعيّن عبدالله البقعاوي محافظاً للنعيرية

وفي سياق متصل، استقبل البقعاوي في مكتبه عدداً من الأهالي ومديري الإدارات الحكومية الذين قدموا له التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلين الله أن يوفقه ويسدده في مهام عمله، وأن يواصل مسيرة العمل والبناء لخدمة المحافظة وأهلها.