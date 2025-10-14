أمير الشرقية يعيّن عبدالله البقعاوي محافظاً للنعيرية

أصدر الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، قراراً بتكليف عبدالله بن سعد البقعاوي محافظاً للنعيرية.
وأعرب البقعاوي عن بالغ اعتزازه بالثقة الكريمة التي أولته إياها القيادة الرشيدة – أيدها الله –، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه – حفظهم الله – على هذه الثقة الغالية، مؤكداً أنها تمثل وسام فخر ودافعاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والمليك والوطن.
وثمّن البقعاوي الجهود الكبيرة التي بذلها المحافظ السابق عبدالله السيف، وما قدّمه من عطاءات مخلصة أسهمت في خدمة المحافظة، مشيداً بما تحقق خلال فترة عمله من منجزات تنموية واضحة انعكست إيجاباً على مسيرة المحافظة وتطورها.
وأكد محافظ النعيرية الجديد تطلعه إلى مواصلة مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة، والعمل جنباً إلى جنب مع زملائه في الإدارات الحكومية وأبناء المجتمع لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي جعلت المواطن محور اهتمامها وهدف تنميتها.
وفي سياق متصل، استقبل البقعاوي في مكتبه عدداً من الأهالي ومديري الإدارات الحكومية الذين قدموا له التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلين الله أن يوفقه ويسدده في مهام عمله، وأن يواصل مسيرة العمل والبناء لخدمة المحافظة وأهلها.