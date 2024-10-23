"بر الرياض" توزع أكثر من مليون عبوة ماء لدعم الأسر والعمال في فصل الصيف

نفذت جمعية “بر الرياض” خلال فصل الصيف في مدينة الرياض مشروع “سقيا الماء”، والذي يُعد من المشاريع الموسمية الهامة للجمعية، اقتداءً بسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: “أفضل الصدقة سقيا الماء” وهو من المشاريع المصرحة والمعتمدة لدى جمعية "بر الرياض".
وزعت الجمعية أكثر من 27,200 صندوق يحتوي كل منها على 40 عبوة من الماء، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى مليون وثمانية وثمانين ألف عبوة. تمت عمليات التوزيع من خلال الفروع الثمانية للجمعية في مختلف أحياء مدينة الرياض، واستهدفت الأسر المسجلة في الجمعية والأماكن العامة عبر فرق ميدانية وسيارات تبريد مخصصة.
بدأت عملية التوزيع بتزويد الأسر المستفيدة بناءً على احتياجاتهم، ثم توسعت لتشمل المساجد، الأماكن العامة، عابري السبيل، المناطق الصناعية، العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس، وممشى الحدائق والساحات الرياضية.
بهذه الجهود، تسعى الجمعية إلى توفير المياه للفئات الأكثر احتياجاً من أصحاب المهن، خاصة في ظل الظروف الحارة خلال فصل الصيف.