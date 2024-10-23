"بر الرياض" توزع أكثر من مليون عبوة ماء لدعم الأسر والعمال في فصل الصيف

وزعت الجمعية أكثر من 27,200 صندوق يحتوي كل منها على 40 عبوة من الماء، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى مليون وثمانية وثمانين ألف عبوة. تمت عمليات التوزيع من خلال الفروع الثمانية للجمعية في مختلف أحياء مدينة الرياض، واستهدفت الأسر المسجلة في الجمعية والأماكن العامة عبر فرق ميدانية وسيارات تبريد مخصصة.