"ملاحظة الرياض" تختتم مشروعها التأهيلي بتنفيذ 170 برنامجاً للنزلاء

وقد شمل المشروع تنفيذ أكثر من 170 برنامجاً للنزلاء بمشاركة مجموعة من الأهالي ما بين دورات جماعية وجلسات وفعاليات وواجبات وأنشطة ولقاءات واستشارات منها دورات "الخطوات الاثني عشر، ومن هنا نبدأ، وثابت على قيمي"، وبرامج بعنوان "مهاراتي وأسرتي سر نجاحي بالإضافة إلى أنشطة "مساحتي الحرة وفقرات حلوة والتدريبات الرياضية".