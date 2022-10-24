"ملاحظة الرياض" تختتم مشروعها التأهيلي بتنفيذ 170 برنامجاً للنزلاء

اختتمت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مشروعها التأهيلي" قادر" الذي أقيم خلال الستة أشهر الماضية بالتعاون مع جمعية معين لتأهيل النزيل.
وقد شمل المشروع تنفيذ أكثر من 170 برنامجاً للنزلاء بمشاركة مجموعة من الأهالي ما بين دورات جماعية وجلسات وفعاليات وواجبات وأنشطة ولقاءات واستشارات منها دورات "الخطوات الاثني عشر، ومن هنا نبدأ، وثابت على قيمي"، وبرامج بعنوان "مهاراتي وأسرتي سر نجاحي بالإضافة إلى أنشطة "مساحتي الحرة وفقرات حلوة والتدريبات الرياضية".
وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي أن المشروع يعد ضمن مخرجات الاتفاقية التي عقدها الفرع مع جمعية معين لتأهيل النزيل في وقت سابق من هذا العام بهدف دعم نزلاء الدار وتوجيههم لبناء علاقات اجتماعية صحية وتحقيق الانسجام النفسي والأسري لهم تحت إشراف فريق مؤهل ومتخصص في هذا المجال.