أمير الرياض يُكرّم الفائزين بجائزة جامعة "محمد بن فهد"

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، والفائزين بجائزة الجامعة لأفضل عمل متميز في "يوم التأسيس" و"اليوم الوطني" في دورتها الثالثة.
واستمع أمير الرياض إلى نبذة عن أهداف الجائزة ومجالاتها المتنوعة، وكرّم الفائزين، بعدها التُقِطَت الصور التذكارية.
يُذكَر أن الفائزين بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد "على مستوى الجهات": جامعة الملك سعود، وكلية الملك فيصل الجوية، وكلية الملك خالد العسكرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومدارس التعلم الذكي.
وعلى مستوى الأفراد فاز بالجائزة: ثويني بن محمد آل عليوي، وريف بنت فراج السبيعي، وآمان بنت علي البطيان، وموضي بنت فهاد آل نادر، وطفلة بنت سالم النفيعي، وقاسم بن خلف الرويس.