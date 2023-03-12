أمير الرياض يُكرّم الفائزين بجائزة جامعة "محمد بن فهد"

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، والفائزين بجائزة الجامعة لأفضل عمل متميز في "يوم التأسيس" و"اليوم الوطني" في دورتها الثالثة.