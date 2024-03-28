"الشؤون الدينية" تنظم حفل إفطار للجهات الأمنية العاملة بالمسجد الحرام

‏وهنَّأ رئيس الشؤون الدينية القيادات الأمنية في المسجد الحرام، على النجاح الباهر للخطط الأمنية منذ بداية شهر رمضان حتى اليوم، مؤكدًا أن نجاح الخطط الرمضانية يعود، بعد فضل الله، إلى التناغم والتعاون والتنسيق المتكامل بين جميع الجهات المعنية بخدمة وتمكين القاصدين والمعتمرين من أداء عباداتهم بأمن وأمان، وأجواء تعبدية خاشعة.