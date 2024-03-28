"الشؤون الدينية" تنظم حفل إفطار للجهات الأمنية العاملة بالمسجد الحرام

نظمت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مساء اليوم الخميس، حفل إفطار رمضاني؛ تكريمًا للجهات الأمنية العاملة في المسجد الحرام.
جاء ذلك بحضور رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لشؤون الحرمين المهندس ظافر الشهراني، وقيادات المنظومة الأمنية والدينية، وقيادات الهيئة العامة للحرمين الشريفين بمكتب رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام.
وأكّد رئيس الشؤون الدينية حرص الرئاسة على تكامل الأدوار مع المنظومة الأمنية وكل شركاء النجاح في منظومة العمل بالمسجد الحرام؛ لتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية، وإثراء تجربة القاصدين دينيًا، خلال شهر رمضان المبارك.
وهنَّأ رئيس الشؤون الدينية القيادات الأمنية في المسجد الحرام، على النجاح الباهر للخطط الأمنية منذ بداية شهر رمضان حتى اليوم، مؤكدًا أن نجاح الخطط الرمضانية يعود، بعد فضل الله، إلى التناغم والتعاون والتنسيق المتكامل بين جميع الجهات المعنية بخدمة وتمكين القاصدين والمعتمرين من أداء عباداتهم بأمن وأمان، وأجواء تعبدية خاشعة.
بينما عبرت القيادات الأمنية عن شكرها لرئاسة الشؤون الدينية، ممثلة في رئيسها الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وحرصه الدائم على التعاون المثمر مع جميع القطاعات المعنية بخدمة زائري وقاصدي الحرمين الشريفين؛ بما يحقق المصلحة العامة، ورسالة الحرمين الشريفين الدينية، وتطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله.
وقالوا: إن حرص الشيخ "السديس" على لقاء الجهات الأمنية بالمسجد الحرام وإقامة الإفطار تكريمًا لهم؛ ليست مستغربة؛ حيث عُهد عنه العمل الجماعي التناغمي التكاملي كالفريق الواحد مع جميع القطاعات العاملة بالحرمين الشريفين، آملين له التوفيق والسداد.