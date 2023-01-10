أمير منطقة تبوك يستقبل سفيرة الدنمارك لدى المملكة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالإمارة؛ سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة ليزالوته بلزنر، والوفد المرافق لها.