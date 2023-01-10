أمير منطقة تبوك يستقبل سفيرة الدنمارك لدى المملكة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالإمارة؛ سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة ليزالوته بلزنر، والوفد المرافق لها.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منوهًا إلى عمق العلاقات التي تربط المملكة بالدنمارك في مختلف المجالات.
وعبرت سفيرة مملكة الدنمارك عن بالغ شكرها وتقديرها لأمير تبوك، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مبديةً إعجابها بما شاهدته في المنطقة من تطور تنموي بجميع المجالات الحيوية.
وفي نهاية الاستقبال تسلّم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة.