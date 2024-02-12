إدراج "هوكي الميدان" ضمن ألعاب نادي الشباب

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهوكي أحمد الجعيدان: إن هذه الخطوة تعد إضافة للبيئة الرياضية السعودية، موضحًا أنها تهدف إلى تعزيز مستوى المنافسات في هذه الرياضة الأولمبية، وجعل رياضة الهوكي جزءًا أساسيًا ومستدامًا في المجتمع.