إدراج "هوكي الميدان" ضمن ألعاب نادي الشباب

اتفق الاتحاد السعودي للهوكي، مع إدارة نادي الشباب السعودي، اليوم الاثنين، على إجراءات إدراج رياضة "هوكي الميدان"، ضمن مجموعة الألعاب المختلفة في النادي.
وسيوفر الاتحاد الأدوات والمستلزمات الفنية الخاصة باللعبة؛ لتعزيز المستوى الفني في هذه الرياضة.
كما يعتبر نادي الشباب، أول نادٍ رياضي يدرج لعبة الهوكي، ضمن ألعابه المختلفة.
وقدم نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهوكي أحمد الجعيدان، درع شكر وتقدير إلى المدير التنفيذي لنادي الشباب خليف الهويشان.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهوكي أحمد الجعيدان: إن هذه الخطوة تعد إضافة للبيئة الرياضية السعودية، موضحًا أنها تهدف إلى تعزيز مستوى المنافسات في هذه الرياضة الأولمبية، وجعل رياضة الهوكي جزءًا أساسيًا ومستدامًا في المجتمع.
وأكد نائب الرئيس، على التزام الاتحاد بدعم وتنمية رياضة "هوكي الميدان" وتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية.