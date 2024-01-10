"نائب أمير تبوك" يطلع على مشاريع وتقارير خدمات شركة المياه الوطنية بالمنطقة

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام وحدة أعمال شركة المياه الوطنية بالمنطقة المهندس صالح بن خلف الشراري.
واطلع الأمير خالد بن سعود خلال اللقاء على تقرير عن خدمات مياه الشرب وخدمات مياه الصرف الصحي بالمنطقة، ومؤشرات جودة الخدمات والشهادات التي حصل عليها القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية في تحقيق مستهدفات جودة المياه وتحقيق أعلى نسب الكفاءة، وحرص شركة المياه الوطنية على إيصال الخدمات للمواطنين، كما اطلع على المشاريع الجاري تنفيذها والتي بلغ عددها (6) مشاريع بتكلفة تجاوزت 193 مليون ريال، ومنها: إنشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك المرحلة الثانية عشرة، وتوسعة محطة المعالجة بالوجه إلى المرحلة الثالثة، وعدد (9) مشاريع جاري ترسيتها.
واستمع لشرح من المهندس الشراري عن مصادر المياه بالمنطقة والخدمات التي تقدّمها الشركة ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.
ونوه نائب أمير منطقة تبوك بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم واهتمام بمختلف المجالات التي تهم المواطنين وخاصة فيما يتعلق بمشاريع المياه؛ مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الشركة لخدمة المواطنين والمقيمين.