"نائب أمير تبوك" يطلع على مشاريع وتقارير خدمات شركة المياه الوطنية بالمنطقة

واطلع الأمير خالد بن سعود خلال اللقاء على تقرير عن خدمات مياه الشرب وخدمات مياه الصرف الصحي بالمنطقة، ومؤشرات جودة الخدمات والشهادات التي حصل عليها القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية في تحقيق مستهدفات جودة المياه وتحقيق أعلى نسب الكفاءة، وحرص شركة المياه الوطنية على إيصال الخدمات للمواطنين، كما اطلع على المشاريع الجاري تنفيذها والتي بلغ عددها (6) مشاريع بتكلفة تجاوزت 193 مليون ريال، ومنها: إنشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك المرحلة الثانية عشرة، وتوسعة محطة المعالجة بالوجه إلى المرحلة الثالثة، وعدد (9) مشاريع جاري ترسيتها.